Системой ГЛОНАСС оснастят все морские порты Крыма до конца года

Москва, 24 апреля. В Крыму завершается оснащение системой ГЛОНАСС морских портов. Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, до конца года система навигации будет работать во всех морских портах полуострова.

«В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, Вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет», — заявил Рогозин, который во вторник принимал участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что оборудованием для приема спутникового сигнала уже оснастили 8791 кораблей и почти семьсот воздушных судов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что во вторник зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин доложит главе государства об успехах в космической сфере, а также развитии Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).