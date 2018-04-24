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Системой ГЛОНАСС оснастят все морские порты Крыма до конца года
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    Системой ГЛОНАСС оснастят все морские порты Крыма до конца года

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    Системой ГЛОНАСС оснастят все морские порты Крыма до конца года

    Москва, 24 апреля. В Крыму завершается оснащение системой ГЛОНАСС морских портов. Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, до конца года система навигации будет работать во всех морских портах полуострова.

    «В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, Вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет», — заявил Рогозин, который во вторник принимал участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 

    Он отметил, что оборудованием для приема спутникового сигнала уже оснастили 8791 кораблей и почти семьсот воздушных судов.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что во вторник зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин доложит главе государства об успехах в космической сфере, а также развитии Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). 

    Автор: Федор Веснин
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