Рогозин доложил Путину о прекращении госфинансирования ГЛОНАСС

Москва, 24 апреля. Российские власти с 2018 года прекращают государственное финансирование оператора ГЛОНАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Он отметил, что компания стала самоокупаемой.

Российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС на сто процентов получает государственную поддержку. Представитель правительства Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о прекращении финансирования проекта.

«Хочу Вас проинформировать, что с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость», — сказал вице-премьер, текст встречи опубликовали на сайте Кремля.

Рогозин отметил, что данный шаг лишь подчеркнул успех политики коммерциализации возможностей, которые создают орбитальные системы российского производства. Напомним, что система заработала в 1982 году, в настоящий момент на орбите находится 25 спутников, из них задействованы 24 аппарата.