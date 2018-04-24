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Рогозин доложил Путину о прекращении госфинансирования ГЛОНАСС
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    Рогозин доложил Путину о прекращении госфинансирования ГЛОНАСС

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    Рогозин доложил Путину о прекращении госфинансирования ГЛОНАСС

    Москва, 24 апреля. Российские власти с 2018 года прекращают государственное финансирование оператора ГЛОНАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Он отметил, что компания стала самоокупаемой. 

    Российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС на сто процентов получает государственную поддержку. Представитель правительства Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о прекращении финансирования проекта.

    «Хочу Вас проинформировать, что с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость», — сказал вице-премьер, текст встречи опубликовали на сайте Кремля.

    Рогозин отметил, что данный шаг лишь подчеркнул успех политики коммерциализации возможностей, которые создают орбитальные системы российского производства. Напомним, что система заработала в 1982 году, в настоящий момент на орбите находится 25 спутников, из них задействованы 24 аппарата. 

    Автор: Ирина Селезнева
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