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Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков
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    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

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    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Москва, 24 апреля. Российские власти разочарованы ответом, который предоставили власти Великобритании на вопросы, связанные с расследованием «дела Скрипаля». Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    «Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием «Новичок», — пояснил Рябков агентству РИА Новости.

    Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия  в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. В Москве приняли ответные меры.

    Автор: Антон Соколов
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