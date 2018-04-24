Москва, 24 апреля. Руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков рассказал, что Россия и Китай подготовили проект заявления в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ермаков выступал на Подготовительной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и предложил представителям стран-участниц ДНЯО принять подготовленное заявление.

«Рассчитываем, что документ получит широкое одобрение», — подчеркнул Ермаков.

По словам дипломата, интересам всего мирового сообщества отвечает продолжение «добросовестного и полноохватного выполнения СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН» всеми сторонами без исключений.

«Со своей стороны продолжим выполнять наши обязательства по Плану действий, пока это делают другие», — отметил Ермаков.

Также дипломат заявил, что участникам сессии нужно предпринять серьезные усилия по сохранению СВПД, а не отмалчиваться в надежде, что ситуация уладится сама собой.