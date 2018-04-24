Сирия: корреспондент ФАН навестил раненных боевиками ИГИЛ жителей на юге Дамаска

Боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) активизировали обстрелы мирных прифронтовых кварталов южной окраины Дамаска. Десятки людей были ранены и убиты под огнем террористов. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР навестил пострадавших жителей в одном из местных госпиталей, после чего прислал эксклюзивные видеоматериалы с места событий.

Как видно на записи, среди раненых — большое количество детей. По информации медперсонала больницы, большинство из них, к счастью, отделались лишь ссадинами, однако несколько ребят пока находятся в тяжелом состоянии. Общее число пострадавших составляет 52 человека. Еще четверо гражданских лиц погибли. Отмечается, что несколько снарядов, выпущенных джихадистами из районов Ярмук и Хаджар Аль-Асвад, разорвались прямо в домах жителей. Ряд зданий при этом получили значительные разрушения.

Военные эксперты и местные активисты связывают активизацию ударов террористов по жилым районам южных пригородов Дамаска с начавшейся в регионе операцией Сирийской арабской армии (САА) против ИГИЛ1. Тем самым боевики, судя по всему, пытаются заявить о себе, поднять боевой дух в своих рядах и продемонстрировать, будто бы они все еще сильны. Некоторые источники предупреждают о возможных провокациях с последующим обвинением правительственных сил САР в обстрелах мирных кварталов.

Террористы ИГ1 отказались добровольно покидать свой анклав в южных окрестностях столицы, решив продолжать ожесточенное сопротивление. Однако в первые же дни кампании военнослужащим САА удалось отбить часть территорий, в частности, например, микрорайон Аль-Джура. В настоящее время к наступлению в Ярмуке присоединились элитные подразделения «Силы Тигра», возглавляемые бригадным генералом Сухейлем Аль-Хасаном.

1 Организация запрещена на территории РФ.