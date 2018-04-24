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Совбез РФ считает, что удар США по Сирии был направлен на поддержку терроризма
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    Совбез РФ считает, что удар США по Сирии был направлен на поддержку терроризма

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    Совбез РФ считает, что удар США по Сирии был направлен на поддержку терроризма

    Москва, 24 апреля. Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что  атака объектов в Сирии, которая была совершена США и их союзниками, была по сути направлена на поддержку терроризма.

    «Новый акт агрессии Запада (атака по Сирии), по сути, направлен на поддержку терроризма, с которым борются ответственные члены мирового сообщества», — сказал он.

    По его словам, ни одного государство не может чувствовать себя защищенным в соответствующих условиях. Угрозы, исходящие от терроризма и поддерживающих его сил, позволит нейтрализовать «только объединение наших усилий», отметил Венедиктов.

    14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Из выпущенных 103 ракет сирийские средства ПВО перехватили 71 ракету. Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал акт агрессии, отметив, что он может спровоцировать новую волну беженцев из республики.

    Автор: Тимур Румянцев
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