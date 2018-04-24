Краснодарские депутаты попросят Путина присвоить Темрюку звание города воинской славы

Краснодар, 24 апреля. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли постановление об обращении к главе российского государства Владимиру Путину с прошением о присвоении Темрюку звания «Город воинской славы». Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЗСК.

В ходе сессии было принято постановление об обращении депутатов ЗСК к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Темрюку почетного звания «Город воинской славы», следует из сообщения пресс-службы.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что, согласно недавнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) первую строчку среди основных праздников для граждан РФ занял День Победы.

«В преддверии самого главного для каждого жителя России праздника очень приятно видеть в повестке дня такие вопросы», — указал он.

Губернатор Темрюка Максим Ермолаев отметил, что город занимает особое место в истории, поскольку в его окрестностях проходили важные боевые сражения за подступы к порту Кавказ и Крыму.