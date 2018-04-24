Меню
Политика
Краснодарские депутаты попросят Путина присвоить Темрюку звание города воинской славы
Новости Сирии
Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
Следующая новость
Загрузка...

    Краснодарские депутаты попросят Путина присвоить Темрюку звание города воинской славы

    56

    Краснодарские депутаты попросят Путина присвоить Темрюку звание города воинской славы

    Краснодар, 24 апреля. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли постановление об обращении к главе российского государства Владимиру Путину с прошением о присвоении Темрюку звания «Город воинской славы». Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЗСК.

    В ходе сессии было принято постановление об обращении депутатов ЗСК к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Темрюку почетного звания «Город воинской славы», следует из сообщения пресс-службы.

    Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что, согласно недавнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) первую строчку среди основных праздников для граждан РФ занял День Победы.

    «В преддверии самого главного для каждого жителя России праздника очень приятно видеть в повестке дня такие вопросы», — указал он.

    Губернатор Темрюка Максим Ермолаев отметил, что город занимает особое место в истории, поскольку в его окрестностях проходили важные боевые сражения за подступы к порту Кавказ и Крыму.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    44
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    57
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2335
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    432