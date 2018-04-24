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МИД РФ рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Армении
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    МИД РФ рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Армении

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    МИД РФ рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Армении

    Москва, 24 апреля. Москва желает скорейшей стабилизации ситуации в Армении и надеется на то, что все противоречия между сторонами будут разрешены в рамках правового поля. Такое заявление сделал сегодня замглавы МИД РФ Григорий Карасин в ходе беседы с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном.

    Как указано в сообщении пресс-службы МИД РФ, армянский посол информировал российскую сторону о ситуации в стране после ухода Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.

    «С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают ее скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа», — указывает МИД РФ. 

    МИД РФ рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Армении 

    «Надеемся на то, что все имеющиеся противоречия будут урегулированы исключительно в правовом поле», — подчеркнул замминистра Карасин.

    Напомним, Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении после массовых акций протеста, начавшихся 17 апреля. Поводом для протестов стало то, что Саргсян стал премьером — первым лицом в государстве — после завершения своего президентского срока на фоне негативной ситуации в экономике.

    Автор: Валентин Меликов
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