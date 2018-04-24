Токио, 24 апреля. В Сеуле рассказали, когда Япония перейдет к диалогу с КНДР. По словам японского премьер-министра Синдзо Абэ, это может произойти после саммитов Сеула и Вашингтона с Пхеньяном, если встречи лидеров Южной Кореи, США и Северной Кореи пройдут успешно.

Об этом Абэ сообщил в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в преддверии встречи южнокорейского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Если вслед за саммитом Юга и Севера успешно завершится встреча в верхах между США и Северной Кореей, то и между Японией и Северной Кореей, естественно, возможен диалог», — приводит слова Абэ администрация южнокорейского президента.

Абэ при этом напомнил, что между Токио и Пхеньяном существуют ядерная и ракетная проблема, а также вопрос о похищенных гражданах Японии. Глава Южной Кореи пообещал японскому премьеру передать Ким Чен Ыну позицию Токио по проблеме похищенных японцев, отметив, что разрешение проблемы будет способствовать построению мира в регионе.

Напомним, в 1970-е и 1980-е годы КНДР тайно вывозила из страны граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть японцев вернулись на родину, однако Токио настаивает на поиске пропавших без вести и прояснении всех обстоятельств.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил США, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил с ним проблему КНДР.