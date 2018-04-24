Меню
Политика
Клинцевич рассказал, что мешает расследованию «дела Скрипаля»
Технологии
Медведеву и Собянину в технопарке «Слава» показали новые технологии для московских подстанций
Следующая новость
Загрузка...

    Клинцевич рассказал, что мешает расследованию «дела Скрипаля»

    40

    Клинцевич рассказал, что мешает расследованию «дела Скрипаля»

    Москва, 24 апреля. Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новый виток расследования так называемого «дела Скрипаля», а именно заявление Великобритании о том, что Лондон «ответил на все вопросы РФ» касательно дела.

    Представитель постоянного представительства РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее заявил, что Москву не устраивают полученные ответы.

    По мнению Клинцевича, независимые наблюдатели не могут не видеть, что именно Россия пытается установить истину в этом деле, в то время как «атлантическая солидарность» мешает «союзникам» взглянуть на ситуацию объективно.

    «Здесь важен сам факт: мы задали вопросы, но ответов не получили. Не думаю, правда, что это может в какой-то степени трансформировать отношение союзников к делу Скрипаля. Так называемая атлантическая солидарность не оставляет здесь место никаким другим соображениям… Россия делает все, пытаясь установить истину в этом деле, что рано или поздно неизбежно произойдет», — отметил Клинцевич.

    Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей член-корреспондент РАН Степан Калмыков заявил, что ничего нового в ответах Великобритании, скорее всего, найти не удастся.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    44
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    57
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2335
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    432