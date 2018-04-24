Клинцевич рассказал, что мешает расследованию «дела Скрипаля»

Москва, 24 апреля. Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новый виток расследования так называемого «дела Скрипаля», а именно заявление Великобритании о том, что Лондон «ответил на все вопросы РФ» касательно дела.

Представитель постоянного представительства РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее заявил, что Москву не устраивают полученные ответы.

По мнению Клинцевича, независимые наблюдатели не могут не видеть, что именно Россия пытается установить истину в этом деле, в то время как «атлантическая солидарность» мешает «союзникам» взглянуть на ситуацию объективно.

«Здесь важен сам факт: мы задали вопросы, но ответов не получили. Не думаю, правда, что это может в какой-то степени трансформировать отношение союзников к делу Скрипаля. Так называемая атлантическая солидарность не оставляет здесь место никаким другим соображениям… Россия делает все, пытаясь установить истину в этом деле, что рано или поздно неизбежно произойдет», — отметил Клинцевич.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей член-корреспондент РАН Степан Калмыков заявил, что ничего нового в ответах Великобритании, скорее всего, найти не удастся.