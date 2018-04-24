Меню
Новости Сирии
Сирия: САА прорвала линию обороны боевиков ИГ на юге Дамаска
Новости Сирии
Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА прорвала линию обороны боевиков ИГ на юге Дамаска

    161

    Сирия: САА прорвала линию обороны боевиков ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 24 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии прорвали линию обороны боевиков в районе гор Хаджар, а также в районе Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, 4-я механизированная дивизия Сирийской арабской армии (САА) прорвала линию обороны боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на юге Дамаска. Правительственные силы закрепились на окраинах сирийской столицы в районе Аль-Кадам. Кроме того, сирийская армия взяла под свой контроль территорию в районе гор Хаджар, который несколько лет удерживали боевики ИГ.

    Ранее стало известно, что на юг Дамаска было переброшено элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра», которое примет участие в операции против боевиков ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    418
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    57
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2363
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    442