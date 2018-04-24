Сирия: САА прорвала линию обороны боевиков ИГ на юге Дамаска

Дамаск, 24 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии прорвали линию обороны боевиков в районе гор Хаджар, а также в районе Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, 4-я механизированная дивизия Сирийской арабской армии (САА) прорвала линию обороны боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на юге Дамаска. Правительственные силы закрепились на окраинах сирийской столицы в районе Аль-Кадам. Кроме того, сирийская армия взяла под свой контроль территорию в районе гор Хаджар, который несколько лет удерживали боевики ИГ.

Ранее стало известно, что на юг Дамаска было переброшено элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра», которое примет участие в операции против боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.