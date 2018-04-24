Дамаск, 24 апреля. Сирийская правительственная армия возобновила наступление в южной части провинции Хама, нанеся удар по линиям обороны боевиков между Хамой и Хомсом. Наступление было возобновлено после провала переговоров, в ходе которых боевиков пытались уговорить на примирение с правительством в Дамаске.

Начатое во вторник наступление возглавили 4-я и 11-я дивизии Сирийской арабской армии, которые атаковали позиции антиправительственных формирований в районе городов Айн-Хуссейн, Хамрат и Салим — последний из городов, по данным источников агентства Al Masdar, был возвращен под контроль правительственных войск.

Одновременно по позициям боевиков в южной части Хамы и северном Хомсе нанесли удары ВВС Сирии и ВКС РФ.

Ранее правительственные силы и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии пытались договориться с боевиками о прекращении огня; после того, как переговоры с Дамаском провалились, в качестве посредников попытались выступить представители Иордании, однако им также не удалось достичь договоренности.