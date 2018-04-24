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Сирия: САА возобновила наступление на террористов провинциях Хама и Хомс
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    Сирия: САА возобновила наступление на террористов провинциях Хама и Хомс

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    Сирия: САА возобновила наступление на террористов провинциях Хама и Хомс

    Дамаск, 24 апреля. Сирийская правительственная армия возобновила наступление в южной части провинции Хама, нанеся удар по линиям обороны боевиков между Хамой и Хомсом. Наступление было возобновлено после провала переговоров, в ходе которых боевиков пытались уговорить на примирение с правительством в Дамаске.

    Начатое во вторник наступление возглавили 4-я и 11-я дивизии Сирийской арабской армии, которые атаковали позиции антиправительственных формирований в районе городов Айн-Хуссейн, Хамрат и Салим — последний из городов, по данным источников агентства Al Masdar, был возвращен под контроль правительственных войск.

    Одновременно по позициям боевиков в южной части Хамы и северном Хомсе нанесли удары ВВС Сирии и ВКС РФ.

    Сирия: САА возобновила наступление на террористов провинциях Хама и Хомс

    Ранее правительственные силы и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии пытались договориться с боевиками о прекращении огня; после того, как переговоры с Дамаском провалились, в качестве посредников попытались выступить представители Иордании, однако им также не удалось достичь договоренности.

    Автор: Валентин Меликов
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