ЕК изучит последствия антироссийских санкций США для европейского бизнеса

Брюссель, 24 апреля. Еврокомиссия изучит вопрос влияния антироссийских санкций США на европейский бизнес. Об этом во вторник заявил официальный представитель ЕК.

«Мы оцениваем возможное влияние на бизнес в ЕС и будем консультироваться со странами Евросоюза о мнениях и анализе. Администрация США повторила, что санкции нацелены на поведение России и они открыты к обсуждению любого влияния на ЕС», — пояснил он.

В ЕК добавили, что регулярно контактируют с США по вопросу санкций, передает РИА Новости.

Напомним, что в апреле США расширили список антироссийских санкций, добавив к нему ряд новых компаний, чиновников и представителей крупного бизнеса. В частности, под действия ограничительных мер попала российская компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска.

Впрочем, Минфин США уже заявил о готовности частично снять санкции с «Русала», если Дерипаска откажется от ряда активов и контроля над компанией. В России предложение Вашингтона назвали рейдерским захватом чужого бизнеса.