Kia разработает компактный кроссовер для россиян

Москва, 24 апреля. Компания Kia готовит для России новый компактный кроссовер. Об этом рассказал глава российского представительства корейского автомобильного производителя Чжон Вон Чжон. По его сведениям, сейчас компания делает «качественный рывок» в сфере моделей B-SUV.

Он уточнил, что автопроизводитель представил Stonic, но машина ориентирована на западноевропейский рынок. Она имеет более сложную «технологичную начинку», которая делает автомобиль дорогим. Чжон подчеркнул, что это не соответствует ожиданиям российских потребителей.

Он добавил, что Kia намерена создать «глобальную» модель в сегменте B-SUV. Этот автомобиль также будут продавать российским автолюбителем. Как пишет «Автомобиль года», подробностей представитель компании раскрывать не стал.

Ранее URA.ru писало, что самой популярной в России иномаркой на 1 января 2018 года оказался Ford Focus.