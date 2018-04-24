Сирия, 24 апреля. «Тахрир Аш-Шам» обстреляла демонстрантов к западу от Алеппо. САА уничтожила группу террористов ИГ1, пытавшихся покинуть район Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска. «Нусра»*** ударила по христианскому городу Мхарде в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в районе границы между Хамой и Идлибом.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести бои с ИГ на юге Дамаска; противостоят боевикам к юго-западу от Алеппо.

Сирийская свободная армия** (ССА): казнила одного из своих боевиков в восточной части Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло группу террористов южнее Дамаска; застрелило боевика ССА на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла демонстрантов к западу от Алеппо; ударила по христианскому городу Мхарде северо-западнее Хамы; понесла потери в ходе боевых вылетов ВКС РФ в Хаме.

ВС Турции: продолжают разминировать территории кантона Африн на северо-западе Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские ополченческие отряды возобновили бои с радикалами «Исламского государства» в районе Аль-Кадам на юге Дамаска, передает агентство новостей Al Masdar News. В то же время 42-я бригада 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии (САА) при поддержке палестинского военизированного формирования «Лива Аль-Кудс» ударила по обороне террористов в квартале Хаджар Аль-Асвад. Силам САР удалось уничтожить несколько подземных тоннелей, а также ликвидировать группу ИГИЛовцев, пытавшихся тайно покинуть квартал. Об этом сообщает в сети Twitter военный источник (UnitedNetworksFSNN). Напомним, в скором времени союзники готовятся начать наступление на позиции ИГИЛ у лагеря «Аль-Ярмук». Сирийская авиация продолжает оказывать поддержку правительственным войскам с воздуха.

Между тем стало известно, что с территории Восточного Каламуна в Алеппо были вывезены около четырех тысяч боевиков и членов их семей, о чем сообщают представители Министерства обороны России. Напомним, исламисты покинули западную часть горного массива в соответствии с условиями мирного соглашения, заключенного с правительством САР.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра провинции в населенном пункте Аль-Абзимо прошли демонстрации мирных жителей, выступающих за прекращение вооруженных столкновений между группировкам «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Согласно информации новостного портала Al Manar News, боевики открыли огонь по митингующим, в результате чего несколько гражданских лиц получили ранения.

Стало известно, что в район города Аль-Баб прибыла третья колонна автобусов с боевиками и их семьями, эвакуированными из Восточного Каламуна в Дамаске. Напомним, далее исламисты направятся к городу Джараблус, расположенному у сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает интернет-портал Emaan News Center.

Тем временем в деревне Бафлон к северо-востоку от города Африн прогремел взрыв. Как передает агентство новостей Al Manar News, в результате инцидента пострадал мирный житель. Напомним, данные территории были зачищены от радикальных курдских формирований в прошлом месяце. Однако перед тем, как покинуть Африн, террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) заминировали все оставленные ими территории. Турецкие саперы все еще продолжают обезвреживать бомбы.

К юго-западу от столицы региона не утихают боестолкновения между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными силами. Как передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR), бои разворачиваются в предместьях города Халса.

Провинция Даръа

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) казнили одного из своих радикалов, обвиняемого в шпионаже в пользу правительственной армии, в городе Бусра Аль-Харири на востоке провинции Даръа.

Тем временем на юго-западе региона не утихают вооруженные столкновения между силами вооруженной оппозиции и отрядами формирования «Джейш Халид ибн Ал-Валид», связанного с «Исламским государством». Как передают военные источники AMN, снайперы террористов ИГИЛ1 застрелили одного из боевиков «Свободной армии» недалеко от населенного пункта Хейт.

Провинция Идлиб

К юго-западу от столицы региона детонировало взрывное устройство. Бомба была заложена у здания школы, передает информационный портал Al Manar News. Пока неизвестно, есть ли жертвы среди мирных жителей. Местные активисты полагают, что СВУ могло быть установлено террористами одной из конкурирующих группировок. Напомним, в регионе не прекращаются вооруженные столкновения между формированиями «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия».

Провинция Хама

Исламисты антиправительственных организаций, отряды которых базируются к северу от Хамы, в очередной раз открыли огонь по христианскому городу Мхарде, расположенному северо-западнее столицы провинции. По информации новостного портала Al Manar News, сведений о возможных пострадавших среди местного населения пока не поступало. В ответ артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) под прикрытием российских ВКС ударили по укрепрайонам боевиков у линии разграничения сил. Согласно данным местных активистов, благодаря обстрелам САА было сорвано готовящееся нападение «Джебхат Ан-Нусры»1, которая начала мобилизацию своих отрядов вдоль пограничных территорий между Хамой и Идлибом. Кроме того, в результате боевых вылетов ВКС РФ были уничтожены ключевые военные объекты радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)