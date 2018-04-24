Меню
Общество
Долг «ВИМ-Авиа» вырос еще на миллиард
Новости Сирии
Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
Следующая новость
Загрузка...

    Долг «ВИМ-Авиа» вырос еще на миллиард

    48

    Долг «ВИМ-Авиа» вырос еще на миллиард

    Москва, 24 апреля. Долг разорившейся компании «ВИМ-Авиа» вырос еще на миллиард рублей с начала года. В арбитражные суды Татарстана и Москвы продолжают сыпаться жалобы от различных российских предприятий и частных лиц.

    Уже в этом году поступило порядка 20 исков. Причем несколько из них достаточно крупные. Например, петербургское ООО «Транспит Северо-Запад» требует с компании-банкрота  более 20 миллионов за поставку бортового питания, которое до сих пор не оплачено, хотя компания давно перестала осуществлять полеты.

    Московская «Авиа Сервис Групп, занимающаяся распространением туристических билетов не может получить от «ВИМ-Авиа» порядка 400 миллионов. Самый большой долг – 3 041 523 521,87 рублей — теперь принадлежит ООО «РНГО».

    Долг «ВИМ-Авиа» вырос еще на миллиард

    Ранее «ВИМ-Авиа» оформила ипотечный кредит в ПАО «Банк Зенит», который не был выплачен в залог пяти самолетов. Затем права залогодержателя были переданы от банка к «РНГО». Правда, теперь последние никак не могут истребовать эти самолеты.

    Росавиация не дает разрешение на регистрацию, ссылаясь на запрет следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина. Так что «РНГО» был вынужден подать в суд, требуя регистрации пяти залоговых самолетов. Помимо этого, в суды продолжают обращаться бывшие сотрудники авиакомпании, которым компания задолжала в общей сложности свыше 700 миллионов рублей.

    Напомним, компания «ВИМ-Авиа» в прошлом году после массовых задержек рейсов попала в поле зрения прокуратуры и Следственного комитета. В результате проверки следователи пришли к выводу, что авиакомпания – финансовая пирамида.

    Было возбуждено несколько уголовных дел, которые находятся на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Практически все руководство компании, кроме владельцев, было задержано. Светлана и Рашид Мурсекаевы успели покинуть Россию до задержания.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    44
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    57
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2335
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    432