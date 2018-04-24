Москва, 24 апреля. Долг разорившейся компании «ВИМ-Авиа» вырос еще на миллиард рублей с начала года. В арбитражные суды Татарстана и Москвы продолжают сыпаться жалобы от различных российских предприятий и частных лиц.

Уже в этом году поступило порядка 20 исков. Причем несколько из них достаточно крупные. Например, петербургское ООО «Транспит Северо-Запад» требует с компании-банкрота более 20 миллионов за поставку бортового питания, которое до сих пор не оплачено, хотя компания давно перестала осуществлять полеты.

Московская «Авиа Сервис Групп, занимающаяся распространением туристических билетов не может получить от «ВИМ-Авиа» порядка 400 миллионов. Самый большой долг – 3 041 523 521,87 рублей — теперь принадлежит ООО «РНГО».

Ранее «ВИМ-Авиа» оформила ипотечный кредит в ПАО «Банк Зенит», который не был выплачен в залог пяти самолетов. Затем права залогодержателя были переданы от банка к «РНГО». Правда, теперь последние никак не могут истребовать эти самолеты.

Росавиация не дает разрешение на регистрацию, ссылаясь на запрет следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина. Так что «РНГО» был вынужден подать в суд, требуя регистрации пяти залоговых самолетов. Помимо этого, в суды продолжают обращаться бывшие сотрудники авиакомпании, которым компания задолжала в общей сложности свыше 700 миллионов рублей.

Напомним, компания «ВИМ-Авиа» в прошлом году после массовых задержек рейсов попала в поле зрения прокуратуры и Следственного комитета. В результате проверки следователи пришли к выводу, что авиакомпания – финансовая пирамида.

Было возбуждено несколько уголовных дел, которые находятся на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Практически все руководство компании, кроме владельцев, было задержано. Светлана и Рашид Мурсекаевы успели покинуть Россию до задержания.