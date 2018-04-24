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Лукашенко оценил возможность возникновения «майдана» в Белоруссии
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    Лукашенко оценил возможность возникновения «майдана» в Белоруссии

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    Лукашенко оценил возможность возникновения «майдана» в Белоруссии

    Минск, 23 апреля. Белорусский президент Александр Лукашенко оценил возможность того, что в стране произойдет «майдан».

    «Если кто-то рассчитывает, что мы примем (новую – ред.) конституцию и этим самым создадим фундамент для наших майданов и майданутых – этого в стране не будет, пока я президент, — сказал Лукашенко во вторник в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту. — Это надо четко понимать».

    По его словам, Белоруссия давно исчерпала лимит войн и революций.

    «Нам этого не надо», — добавил белорусский лидер.

    Напомним, несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский рубль пока стабилен и для роста цен на продукты питания нет оснований.

    Ранее Лукашенко сообщил, что киевским властям не стоит использовать агрессивные способы и методы навязывания украинского языка русскому населению Украины.

    Автор: Тимур Румянцев
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