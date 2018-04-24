В Госдуме объяснили поддержку кандидатуры Помпео на пост главы Госдепа

Профильный комитет Сената США поддержал кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Это решение поддержали 11 из 21 сенаторов. Вскоре кандидатуру действующего директора ЦРУ могут поддержать и на общем заседании Сената.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл уже заявил, что большинство сенаторов готовы проголосовать за то, чтобы Помпео возглавил Госдепартамент.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что верхняя палата конгресса Соединенных Штатов должна как можно скорее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря. Голосование должно состояться до конца этой недели.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, кандидат экономических наук Евгений Федоров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей высказал мнение, что Сенат Соединенных Штатов Америки фактически объявил России войну.

«Это произошло еще тогда, когда был принят закон о санкциях. Это — экономическая война. То есть Сенат проводит последовательную политику, направленную на уничтожение российского государства. То же самое делала и предыдущая администрация при Обаме. Достаточно вспомнить выступления главы Пентагона Картера Эшли, который прямо заявлял о том, что цель санкций — ликвидация российской государственности», — говорит парламентарий.

По его словам, Россия является историческим конкурентом США.

«Соединенные Штаты устроило бы, если бы в России произошло то же, что ранее на Украине и в Грузии», — резюмировал Евгений Федоров.

Напомним, ранее Помпео позволил себе несколько резких высказываний в адрес РФ. В частности, он заявил, что период «мягкой политики» США в ответ на «агрессию» России за рубежом окончен. Якобы Москва ведет себя «агрессивно» потому, что Вашингтон вел себя с ней недостаточно жестко.

Также он безосновательно обвинял Россию во вмешательстве в дела других государств, за что подвергся жесткой критике со стороны российских парламентариев.

Предыдущий государственный секретарь Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку 13 марта. Дональд Трамп объяснил свое кадровое решение наличием разногласий в рабочих отношениях с Тиллерсоном.