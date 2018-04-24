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«Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС
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    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

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    Владимир Соловьев

    Департамент науки и образования украинского города Львов объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС «Галичина». Об этом сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

    «Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете — поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии «Галичина» 1943 — 45», — пишет Долинский на своей странице в соцсети Facebook.

    Представитель еврейского комитета также добавил, что в случае если участники конкурса хорошо нарисуют «эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграют приз — 3 тысячи гривен» (чуть больше 7000 рублей — прим. ФАН). К своему посту Долинский прикрепил фотографию с афишей конкурса.

    «Когда люди занимаются героизацией нацистских упырей, то дорога, которой они идут, очевидна. Именно по этой дороге им и топать, до Нюрнбергского трибунала. Просто печально, что великий украинский народ, который в составе великого советского народа был народом победителем, который отдал столько жизней в борьбе с нацистской нечистью, сейчас оказался подвержен этой заразе. Великий украинский народ никак не может собраться с духом и изжить вот эти зерна мерзости, которые прорастают в украинской элите», — оценил предложение львовского департамента известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

    Героизация нацизма на Украине

    При этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей писатель и журналист отметил, что не стоит удивляться подобным инициативам, так как они отлично вписываются в политику Киева.

    «Задача украинской элиты в том, чтобы воспитать новое поколение украинцев, которое не знает правду о войне, не знает правду о преступлениях бандеровцев, не знает правду о Шухевиче, о дивизии СС «Галичина», — заключил Соловьев.

    Напомним, дивизия СС «Галичина» — это созданное на Западной Украине военное формирование, в которое набирались украинские добровольцы. Оно появилось с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Стоит отметить, что в настоящее время на Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия «боролась за независимость» Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.

    Автор: Сергей Гагарин
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