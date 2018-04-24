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Роскомнадзор в ситуации с Telegram действует решительно — эксперт
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    Роскомнадзор в ситуации с Telegram действует решительно — эксперт

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    Росскомнадзор в ситуации с Telegram действует решительно — эксперт

    Ситуация с блокировкой мессенджера Telegram остается резонансной. К примеру, время от времени возникают информационные «вбросы» о том, что не работают отдельные сервисы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Дошло до сообщений о том, что блокировка негативно сказалась даже на работе касс магазинов «Дикси». Конечно, и это был вброс.

    «Все в порядке, и кассы работают», — сообщила vc.ru представительница сети Юлия Чернышова.

    Росскомнадзор в ситуации с Telegram действует решительно — эксперт

    Писали еще о том, что «Сбербанк» и «Альфа-банк» пострадали от действий Роскомнадзора. Однако и эта информация не нашла подтверждения.

    Появился повод

    Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что критика действий сотрудников Роскомнадзора вполне может прикрывать то обстоятельство, что некоторые компании скрывают за ней свои ошибки и непрофессионализм своих сотрудников. Конечно, отметил эксперт, никаких доказательств этому нет, да и, зная специфику ведения дел в отечественном бизнесе, в том числе и в сфере высоких технологий, быть не может.

    «Скорее всего, в нынешней ситуации соответствующие физические и юридические лица заинтересованы в том, чтобы поднять волну, которая позволит замаскировать те или иные недочеты в их текущей операционной деятельности. Грубо говоря, их неумение работать нормально, без сбоев. Разумеется, свою роль играет и традиционное недоверие наших сограждан к любой деятельности чиновников, не обязательно Роскомнадзора. Коммерческие компании используют эти настроения, чтобы вывести из-под возможной критики за те или иные «косяки» себя и своих сотрудников, обвиняя во всем действия Роскомнадзора по исполнению решения суда», — пояснил Владимир Соловейчик.

    Информационная война

    Независимый аналитик Иван Аркатов в беседе с ФАН отметил, что РКН стал объектом информационной войны.

    «Учитывая, что сайт Роскомнадзора постоянно атакуется хакерами, согласно заявлению Ростелекома, то несложно допустить, что регулятор стал объектом целенаправленных информационных атак. И я отмечу, что хакеры «ддосят» портал РКН из-за рубежа. В связи с блокировкой Telegram против Роскомнадзора была развернута крупномасштабная информационная кампания, которая в частности ставит своей целью дискредитацию и ведомства, и руководства страны. В целом, я хочу заметить, что Роскомнадзор в ситуации с Telegram действует крайне решительно», — заключил Иван Аркатов.

    Росскомнадзор в ситуации с Telegram действует решительно — эксперт

    Напомним, бывший партнер Павла Дурова Антон Розенберг в большом интервью RT отметил, что РКН, несмотря на решительность действий, лишние сети не блокирует. А если кто-то случайно попал под блокировку, это говорит исключительно о недоработках сетевых администраторов пострадавших ресурсов.

    «Вызывает удивление, когда достаточно крупные проекты оказываются зависящими от внешних ресурсов», — подчеркнул Розенберг. Он порекомендовал сетевым администраторам российских банков, платежных систем и так далее как можно скорее отказаться от использования американских хостингов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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