Красноярская школьница погибла, уронив смартфон в ванну

Красноярск, 24 апреля. Следственный комитет России по Красноярскому краю возбудил дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели подростка в ванной комнате. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 19 апреля в одном из домов Красноярска. Согласно имеющимся данным, 13-летняя девочка находилась в ванной комнате, в какой-то момент мать ребенка услышала крик.

Дверь пришлось взломать, так как она была заперта изнутри. Отперев дверь, родственники обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током.

По предварительной версии, девочка случайно уронила в воду подключенный к зарядному устройству смартфон, сообщает «Свободная пресса».

На данный момент выясняются все обстоятельства и причины происшествия.