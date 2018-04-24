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Красноярская школьница погибла, уронив смартфон в ванну
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    Красноярская школьница погибла, уронив смартфон в ванну

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    Красноярская школьница погибла, уронив смартфон в ванну

    Красноярск, 24 апреля. Следственный комитет России по Красноярскому краю возбудил дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели подростка в ванной комнате. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

    По данным ведомства, трагедия произошла вечером 19 апреля в одном из домов Красноярска. Согласно имеющимся данным, 13-летняя девочка находилась в ванной комнате, в какой-то момент мать ребенка услышала крик.

    Дверь пришлось взломать, так как она была заперта изнутри. Отперев дверь, родственники обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током.

    По предварительной версии, девочка случайно уронила в воду подключенный к зарядному устройству смартфон, сообщает «Свободная пресса».

    На данный момент выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

    Автор: Дана Балан
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