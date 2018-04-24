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Сирия: «Силы Тигра» начинают операцию против боевиков ИГ на юге Дамаска
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Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
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    Сирия: «Силы Тигра» начинают операцию против боевиков ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: «Силы Тигра» начинают операцию против боевиков ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 24 апреля. Элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра» передислоцированы на юг Дамаска, где приму участие в операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещено в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Muraselon.

    По данным агентства, «Силы Тигра» были переброшены на юг сирийской столицы в район Ярмук и Аль-Кадам для участия в операции против боевиков ИГ. В настоящее время в этих районах базируются порядка двух тысяч террористов. Власти Сирии пытались договориться с ними о перемирии, однако боевики выдвинули неприемлемые условия, после чего правительственные силы начали военную операцию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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