Сирия: «Силы Тигра» начинают операцию против боевиков ИГ на юге Дамаска

Дамаск, 24 апреля. Элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра» передислоцированы на юг Дамаска, где приму участие в операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещено в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Muraselon.

По данным агентства, «Силы Тигра» были переброшены на юг сирийской столицы в район Ярмук и Аль-Кадам для участия в операции против боевиков ИГ. В настоящее время в этих районах базируются порядка двух тысяч террористов. Власти Сирии пытались договориться с ними о перемирии, однако боевики выдвинули неприемлемые условия, после чего правительственные силы начали военную операцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.