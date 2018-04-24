Киев, 24 апреля. Украинский журналист Руслан Коцаба, который уже несколько раз выступал в Парламентской ассамблеи Совета Европы(ПАСЕ), заявил, что в европейских организациях устали от регулярных жалоб украинских делегаций. Об этом он рассказал в эфире Topinform.

Руслан Коцаба вспомнил случай, когда журналиста Владимира Арьева задержали за контрабанду наркотиков в 2007 году, сейчас же он представляет Украину в ПАСЕ. Такой инцидент он назвал ярким доказательством дна украинского парламентаризма. И такие представители Украины в ПАСЕ создают негативный образ страны. По мнению журналиста, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы устали от «нытья» украинских делегаций.

Коцаба отметил, что от телеканала NewsOne, где он работает, был сделан буклет по поводу преследования по свободе слова, которые были за прошлый год по стране. Коцаба раздал эти буклеты депутатам ПАСЕ.