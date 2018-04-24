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Продажи Lada Vesta‍ SW стартовали в Европе
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    Продажи Lada Vesta‍ SW стартовали в Европе

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    Продажи Lada Vesta SW стартовали в Европе

    Москва, 24 апреля. Компания АвтоВАЗ начала продавать модель Lada Vesta SW и ее модифицированную версию Vesta SW Cross в Европе. Сейчас авто уже можно заказать в Германии, Австрии и Венгрии — до конца месяца список этих стран увеличится.

    Универсал и его кросс-версия доступна в комплектациях Comfort и Luxe. 

    Vesta SW, ориентированная на европейский рынок, оснащается 1,6-литровым 106-сильным бензиновым двигиталем, работающим с пятиступенчатой механической или автоматической коробкой передач такого же диапазона.          

    Продажи Lada Vesta SW стартовали в Европе

    Стоимость машины в Европе начинается от 11 990 евро (около 900 тысяч рублей). Напомним, в начале текущего года стало известно, что две модели LADA вошли в топ-100 самых продаваемых автомобилей в Европе.

    Автор: Федор Веснин
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