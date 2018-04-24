Продажи Lada Vesta‍ SW стартовали в Европе

Москва, 24 апреля. Компания АвтоВАЗ начала продавать модель Lada Vesta SW и ее модифицированную версию Vesta SW Cross в Европе. Сейчас авто уже можно заказать в Германии, Австрии и Венгрии — до конца месяца список этих стран увеличится.

Универсал и его кросс-версия доступна в комплектациях Comfort и Luxe.

Vesta SW, ориентированная на европейский рынок, оснащается 1,6-литровым 106-сильным бензиновым двигиталем, работающим с пятиступенчатой механической или автоматической коробкой передач такого же диапазона.

Стоимость машины в Европе начинается от 11 990 евро (около 900 тысяч рублей). Напомним, в начале текущего года стало известно, что две модели LADA вошли в топ-100 самых продаваемых автомобилей в Европе.