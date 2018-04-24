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«Пираты против террористической угрозы»: россияне ответили Украине на обещание закрыть внутренние воды
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    «Пираты против террористической угрозы»: россияне ответили Украине на обещание закрыть внутренние воды

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    «Пираты против террористической угрозы»: россияне ответили Украине на обещание закрыть внутренние воды

    Москва, 24 апреля. Украинские власти могут закрыть внутренние воды страны для российских судов. С таким предложением во вторник выступил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

    Он заявил, что из-за «высокого уровня террористической опасности» необходимо закрыть доступ к украинским рекам для российских кораблей.

    Предложение украинского замминистра вызвало недоумение среди российских интернет-пользователей. Некоторые из них напомнили, что единственным источником угрозы на море является сама Украина, которая недавно незаконно захватила российский рыболовный сейнер «Норд», что попадает по статью о пиратстве.

    «Пираты борются с террористической угрозой! Вон оно че, Михалыч! Сомалийские пираты в недоумении: «А че, так можно было?», — пишет пользователь под ником Viberite_imya.

    «Ну, конечно, Украина уже продемонстрировала свой высокий уровень террористической угрозы в адрес России пиратским захватом российского судна и граждан РФ.  Как вор кричит громче всех «Держи вора!», так и Украина кричит громче всех о террористических угрозах», — соглашается с этой позицией Alexander.

    А пользователь Pochitatelj предупреждает Киев, что подобные меры станут поводом для массовых арестов украинских судов Россией возле Керченского пролива.

    «Они намереваются обеспечить России наличие удобных поводов для массовых арестов украинских водоплавающих», — отмечает он.

    Автор: Антон Соколов
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