Дамаск, 24 апреля. Сирийская армия в ходе наступления на позиции боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 на юге провинции Дамаск осуществила массированный артиллерийский и минометный обстрел позиция боевиков.

В ходе обстрела сирийские войска активно использовали ракеты IRAM, а также крупнокалиберные минометы. С воздуха удары по террористам наносили ВВС Сирии и ВКС РФ, осуществляющие поддержку в ходе операции против ИГ1.

Как сообщают источники Al Masdar, основные удары по ИГ осуществляются в районах лагеря беженцев «Ярмук» и населенного пункта Хаджар аль-Асвад.

На данный момент основное наступление на позиции ИГ в южном Дамаске задерживается, до тех пор пока не будет завершено перебазирование в регион элитной сирийской дивизии «Силы Тигра».

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1 Организация запрещена на территории РФ.