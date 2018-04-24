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Сирия: артиллерия САА обрушила шквал ракет на позиции ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: артиллерия САА обрушила шквал ракет на позиции ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: артиллерия САА обрушила шквал ракет на позиции ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 24 апреля. Сирийская армия в ходе наступления на позиции боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 на юге провинции Дамаск осуществила массированный артиллерийский и минометный обстрел позиция боевиков.

    В ходе обстрела сирийские войска активно использовали ракеты IRAM, а также крупнокалиберные минометы. С воздуха удары по террористам наносили ВВС Сирии и ВКС РФ, осуществляющие поддержку в ходе операции против ИГ1.

    Как сообщают источники Al Masdar, основные удары по ИГ осуществляются в районах лагеря беженцев «Ярмук» и населенного пункта Хаджар аль-Асвад.

    На данный момент основное наступление на позиции ИГ в южном Дамаске задерживается, до тех пор пока не будет завершено перебазирование в регион элитной сирийской дивизии «Силы Тигра».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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