ЛНР заявила о переброске ВСУ трех артиллерийских дивизионов к линии фронта

Луганск, 24 апреля. ВСУ перебросили к линии фронта в Донбассе три артиллерийских дивизиона. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Командование ВСУ наращивает группировку сил вдоль линии соприкосновения, что говорит о продолжении подготовки к провокациям и наступательным действиям. По словам Андрея Марочко, в последние дни была зафиксирована переброска трех дивизионов, в том числе двух гаубично-самоходных артиллерийских дивизионов и одного противотанкового артиллерийского дивизиона.

«Командование ВСУ продолжает наращивать группировку сил вдоль линии боевого соприкосновения, что свидетельствует о продолжении подготовки к провокационным обстрелам населенных пунктов и наступательным действиям, — заявил Марочко.

В феврале 2015 года в столице Белоруссии был подписан комплекс мер, направленных на выполнение Минских соглашений. В документе говорится о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения от линии фронта, а также о начале восстановления связей Киева и Донбасса, реформу украинской конституции. Однако ВСУ по-прежнему не выполняют минских соглашений, обстрелы продолжаются.