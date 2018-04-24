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Пушков: Россия должна превратиться в правозащитную державу в международном поле
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    Пушков: Россия должна превратиться в правозащитную державу в международном поле

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    Москва, 24 апреля. Россия должна превратиться в правозащитную державу в международном поле и взять на себя функции защиты прав человека в других странах, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

    Во время круглого стола во вторник он добавил, что Россия должна защищать права человека хотя бы в европейских странах. По мнению Пушкова, особенно актуален этот вопрос, когда речь идет о русскоязычном населении.

    Напомним, в пятницу полиция в Латвии задержала правозащитника Александра Гапоненко. По данным правоохранительных органов страны, его подозревают в действиях, которые направлены «против независимости государства». В субботу Гапоненко был арестован. Ранее правозащитник выступал против перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Гапоненко известен пророссийской позицией.

    По словам Пушкова, у Москвы есть «моральная обязанность» взять на себя правозащитные функции, особенно когда дело касается о русскоязычном населении.

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    Автор: Анна Иванова
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