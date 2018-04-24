Новейший истребитель-невидимка ВВС США аварийно приземлился в Японии

Токио, 24 апреля. На юго-западе Японии совершил аварийную посадку истребитель пятого поколения F-35 ВВС США.

Агентство Kyodo сообщает, что новейший истребитель-невидимка аварийно приземлился на базе воздушных Сил самообороны Японии в префектуре Фукуока. Пока не поступало никакой информации о пострадавших в результате инцидента или о повреждениях воздушного судна.

Напомним, несколько дней назад в Японии произошел похожий случай. Так, в японском аэропорту «Нарита» в Токио совершил экстренную посадку самолет американской авиакомпании United Airlines.