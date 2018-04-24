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Новейший истребитель-невидимка ВВС США аварийно приземлился в Японии
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    Новейший истребитель-невидимка ВВС США аварийно приземлился в Японии

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    Новейший истребитель-невидимка ВВС США аварийно приземлился в Японии

    Токио, 24 апреля. На юго-западе Японии совершил аварийную посадку истребитель пятого поколения F-35 ВВС США. 

    Агентство Kyodo сообщает, что новейший истребитель-невидимка аварийно приземлился на базе воздушных Сил самообороны Японии в префектуре Фукуока. Пока не поступало никакой информации о пострадавших в результате инцидента или о повреждениях воздушного судна.

    Напомним, несколько дней назад в Японии произошел похожий случай. Так, в японском аэропорту «Нарита» в Токио совершил экстренную посадку самолет американской авиакомпании United Airlines.

    Автор: Тимур Румянцев
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