Рябков назвал незаконными все односторонние санкции Запада против России

Москва, 24 апреля. Россия считает все односторонние санкции Запада незаконными, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Москва не боится возможных антироссийских санкций со стороны «Большой семерки» и ответит на них в должный момент.

«Каждый раз, когда страны G7 что-то такое высокомерное формулируют в своих заявлениях, мы будем им напоминать о том, что они разрушают систему, в которой призывают других, чтобы они функционировали», — сказал Сергей Рябков.

Он добавил, что российские власти будут бороться с этим стандартом «Большой семерки». Дипломат подчеркнул, что Москва не боится санкций и в нужный момент сделает ответный шаг.

Рябков также добавил, что ускоренного графика рассмотрения законопроекта об ответе на недружественную политику Вашингтона нет. Напомним, что проект закона внесли в ГД 13 апреля, согласно ему будут введены секторальные санкции в отношении США.