Меню
Новости Сирии
Стало известно, когда консульство Сирии откроется в Петербурге
Новости Сирии
Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, когда консульство Сирии откроется в Петербурге

    123

    Стало известно, когда консульство Сирии откроется в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 апреля. В мае этого года в Петербурге заработает почетное консульство Сирийской Арабской республики. Как рассказал консул САР в Петербурге Малаз Гхази, дипмиссия откроется по адресу проспект Стачек, 57.

    «В течение двух недель мы откроем свое почетное консульство, начнем работать на проспекте Стачек, 57», — цитирует ТАСС сирийского консула. 

    Гзахи отметил, что торжественная церемония открытия консульства Сирии в Петербурге может пройти несколько позднее.

    Сообщается также, что  учреждение будет помогать гражданам ближневосточного государства, выдавать визы россиянам и выполнять другие функции диппредставительства. 

    Отметим, всего в Петербурге функционируют 37 аккредитованных консульских учреждений.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    44
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    57
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2335
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    432