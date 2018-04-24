Стало известно, когда консульство Сирии откроется в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 апреля. В мае этого года в Петербурге заработает почетное консульство Сирийской Арабской республики. Как рассказал консул САР в Петербурге Малаз Гхази, дипмиссия откроется по адресу проспект Стачек, 57.

«В течение двух недель мы откроем свое почетное консульство, начнем работать на проспекте Стачек, 57», — цитирует ТАСС сирийского консула.

Гзахи отметил, что торжественная церемония открытия консульства Сирии в Петербурге может пройти несколько позднее.

Сообщается также, что учреждение будет помогать гражданам ближневосточного государства, выдавать визы россиянам и выполнять другие функции диппредставительства.

Отметим, всего в Петербурге функционируют 37 аккредитованных консульских учреждений.