Появилось видео падения «с неба» собаки на голову китаянки

Пекин, 24 апреля. Жительница КНР попала в больницу после того, как на нее упала собака. Инцидент произошел накануне в китайской провинции Гуанчжоу.

Видео с курьезом быстро распространилось в Интернете. На кадрах видно, как женщина подходит к подъезду жилого дома, когда неожиданно сверху на нее падает собака. Животное упало прямо на голову китаянки. В результате она потеряла сознание, а пес ретировался с места происшествия, пишет британский таблоид Daily Mail.

Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь. Врачи диагностировали у нее травмы шеи и сотрясение мозга.