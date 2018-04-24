Меню
Весь мир
Появилось видео падения «с неба» собаки на голову китаянки
Новости Сирии
Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
Следующая новость
Загрузка...

    Появилось видео падения «с неба» собаки на голову китаянки

      /  Обновлено: 
    52

    Появилось видео падения «с неба» собаки на голову китаянки

    Пекин, 24 апреля. Жительница КНР попала в больницу после того, как на нее упала собака. Инцидент произошел накануне в китайской провинции Гуанчжоу.

    Видео с курьезом быстро распространилось в Интернете. На кадрах видно, как женщина подходит к подъезду жилого дома, когда неожиданно сверху на нее падает собака. Животное упало прямо на голову китаянки. В результате она потеряла сознание, а пес ретировался с места происшествия, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь. Врачи диагностировали у нее травмы шеи и сотрясение мозга.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    44
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    57
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2335
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    432