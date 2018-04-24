Правозащитники: Власти Украины грубо игнорируют права жертв войны

Киевские правозащитники обсудили ситуацию с людьми, ставшими жертвами войны в Донбассе по обе стороны фронта. По разным данным сегодня минимум 12 тысяч украинцев вправе рассчитывать на такой статус и государственную помощь. Однако Киев сегодня просто отстраняется от любой помощи этим людям, не желая тратить на них бюджетные деньги. Корреспондент Федерального агентства новостей выслушал экспертов и пришел к выводу, что сегодняшней Украине очень далеко до статуса «цивилизованного государства», на который она пытается претендовать в глазах Запада.

Общественные правозащитные организации Украины предлагают предоставить статус участников или инвалидов боевых действий (а также соответствующую помощь) всем гражданским лицам, пострадавшим в результате войны в Донбассе. Об этом заявил глава «Общественного комитета защиты прав и свобод граждан» Николай Козырев.

По словам Козырева, сегодня из четырех категорий гражданских жертв войны в Донбассе только те, кто стал инвалидами из-за обстрелов, получили на Украине статус инвалида боевых действий и денежные выплаты — и то только с 24 февраля 2018 года.

Остальные категории пострадавших от войны не получают никакой помощи от государства, хотя имеют на нее полное право. В первую очередь речь идет о тех, кто был в плену и получил телесные повреждения, но не стал инвалидом. Также помощи не получают те, кто стал инвалидом уже после плена, и пострадавшие от артобстрелов и бомбардировок, но не ставшие инвалидами. Также речь идет о семьях, которые потеряли кормильцев вследствие обстрелов, подрыва на мине и т.д.

Согласно Женевской конвенции 1949 года, предусматривающей защиту гражданских лиц во время боевых действий, Украина обязана выполнять обязательства перед своими гражданами. Общественные организации уже разработали соответствующие изменения в законы и правительственные постановления, которые могли бы урегулировать этот вопрос, отметил Козырев.

Однако проблема в том, что сейчас на Украине не ведется никакой отчетности по гражданским жертвам войны. Полностью отсутствует даже методика их определения. Поэтому число жертв войны правозащитники называют приблизительно — около 12 тысяч человек.

«Необходимо, чтобы в закон «О статусе ветеранов войны» были включены все упомянутые категории. Мы разработали проекты законов, которые должны установить механизм: как именно давать статус пострадавшего от войны, и каким образом люди смогут получить положенную им социальную помощь. Причем важно, чтобы этот закон был финансово обеспечен государством», — говорит Козырев.

Правозащитник надеется, что после принятия такого закона будет создана правительственная комиссия, которая станет проверять факты при предоставлении статуса инвалидов или участников боевых действий. Козырев отметил, что сейчас на Украине просто нет судебной практики возмещения гражданским лицам вреда, причиненного в ходе боевых действий. Но коалиция «Справедливость ради мира в Донбассе» уже подала два судебных иска, и есть надежда, что такая практика появится.

В качестве примера правозащитники привели случай с жителем Луганска, которого украинские военные бросили в подвал и полгода пытали из-за подозрений, что он является шпионом. Причиной стало то, что луганец просто вышел на улицу с фотокамерой. Сейчас правозащитники пытаются доказать, что он — жертва насилия, связанного с войной, чтобы получить для него статус инвалида боевых действий.

«Проблема в том, что никто не дает «справок с круглой печатью», что человека пытали. А пострадавшему надо доказать, что такой факт был», — указывает Козырев.

Глава правления Луганского правозащитного центра «Альтернатива» Валерий Новиков отмечает — отсутствие на Украине учета гражданских лиц, пострадавших от войны, не дает возможности Киеву оказывать им социальную помощь. Поэтому правозащитники требуют от украинского правительства сформировать национальный реестр лиц, пострадавших от войны.

«Учет ранений и смертей гражданских лиц в зоне конфликта Украиной не ведется вообще. Не существует даже единой базы, где фиксировались бы смерти и ранения гражданских лиц», — удивляется Новиков.

По словам членов коалиции «Справедливость ради мира в Донбассе», чаще всего мирные жители прифронтовых районов получают ранения в результате обстрелов, из-за подрыва на взрывных устройствах, а также из-за случайной стрельбы. Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров отметил, вступление в силу так называемого «Закона о деоккупации Донбасса» может сделать нереальным получение украинцами компенсаций за ущерб имуществу и здоровью.

«В «Законе о деоккупации» сказано — «все компенсации за причиненный войной ущерб должна заплатить Россия». На практике это означает, что Украина просто отказывается от оказания помощи своим гражданам, пострадавшим от этой войны. Но люди нуждаются в помощи уже сегодня, и нам остается только обращаться в ЕСПЧ в интересах этих людей», — считает Захаров.

Напомним, по статистике ООН за время войны в Донбассе с обеих сторон линии соприкосновения погибли 2520 гражданских лиц. И сегодня их семьи должны получить компенсацию за потерю кормильца. Кроме того, почти девять тысяч украинцев были ранены, еще около 1300 пропали без вести.

При этом Захаров особо отметил — при определении статуса инвалида или участника боевых действий ни в коем случае нельзя делать различий между теми, кто пострадал на подконтрольной и неподконтрольной Киеву территориях. Тем не менее, считает Захаров, в ближайшее время Украина реально может предоставить льготы и компенсация только тем, кто живет на подконтрольной Киеву территории.

«К сожалению, киевские власти сегодня просто грубо игнорируют такую категорию граждан, как жертвы войны в Донбассе, — считает Николай Козырев. — По сути, для нынешней Украины эта тема вообще не актуальна: ежедневная сводка гласит только сколько было убитых и раненых за прошедшие сутки. А вот конкретные судьбы людей — стариков, женщин, детей — похоже, никого на Украине не волнуют. Поэтому я бы хотел обратиться к СМИ, чтобы эта проблема хоть как-то отражалась в средствах массовой информации».

Пока же, по словам правозащитников, эта проблема активно замалчивается. Многие врачи, к которым привозят раненых из Донбасса, часто не предпринимают ничего для того, чтобы оказать людям квалифицированную помощь. И все по одной простой причине: у этих раненых нет лишних денег, чтобы заплатить. Это бесчеловечное отношение, и таких врачей, к сожалению, много. Такое же бесчеловечное отношение жертвы войны встречают и в украинских судах.

«С одной стороны, мы предоставляем неоспоримые факты, с другой — влияет отношение каких-то начальников, мол, «не надо обременять бюджет лишними выплатами». Поэтому часто нам отказывают без всяких причин, — говорит правозащитник Николай Козырев. — Тем самым государство фактически отворачивается от своих же граждан — так делают врачи, судьи и т.д. Не хотелось бы, чтобы и журналисты точно так же отстранялись от жертв войны».