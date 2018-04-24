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Глава Минобороны Украины призвал избавиться от военных, симпатизирующих России
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    Глава Минобороны Украины призвал избавиться от военных, симпатизирующих России

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    Глава Минобороны Украины призвал избавиться от военных, симпатизирующих России

    Киев, 24 апреля. Глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия должна избавиться от военнослужащих, которые считают Россию «братом и соседом».

    Министр утверждает, что в рядах украинской армии есть люди, которые считают, что «Россия - это братья и хорошие соседи», однако ведомство выявляет таких военнослужащих и избавляется от них. Он также добавил, что в министерстве обороны Украины до сих пор могут находиться «агенты Москвы», которые тайно работают на Российскую Федерацию.

    «Среди тех, кто был на фронте, очень мало таких людей. А среди тех, кто ни дня там не был, еще встречаются те, кто считают, что Россия - это братья и хорошие соседи», — сказал Полторак в интервью Би-би-си.

    Он также добавил, что все кандидаты на высокие должности в Минобороны Украины проходят проверку на полиграфе, отметив, что для этого в ведомстве было создано специальное управление.

    Автор: Алексей Громов
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