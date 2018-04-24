Удар США осложнил урегулирование в Сирии, но Дамаск готов к диалогу — постпред РФ при ЕС

Брюссель, 24 апреля. Ракетные удары западных стран по Сирии осложнили задачу политического урегулирования в арабской республике, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов. Однако он подчеркнул, что необходимо двигаться по пути диалога, Дамаск готов принять в этом участие.

Удар США, Фрации и Британии по Сирии является актом агрессии, который не повысил шансы на продвижение в урегулировании сирийского кризиса.

«ЕС, тем не менее, счел целесообразным провести эту вторую Брюссельскую конференцию, но, как ни странно, конференция пройдет без представителей Сирии», — сказал Чижов, пишет Euractiv.

Российский дипломат подчеркнул, что удары не облегчили диалог, но Дамаск по-прежнему готов разговаривать.

«Поэтому нужно, чтобы мирный процесс двигался вперед, в Женеве и в других местах, по астанинскому «трэку», в Сочи», — резюмировал постпред при ЕС.

Напомним, что утром 14 апреля Запад нанес массированный удар по Сирии. Из выпущенных 103 ракет сирийские средства ПВО перехватили 71 ракету. Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал акт агрессии, отметив, что он может спровоцировать новую волну беженцев из республики.