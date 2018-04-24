Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»

Москва, 24 апреля. Россия прорабатывает различные варианты действий в связи с развитием так называемого «дела Скрипаля». Об этом во вторник заявили в постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия.

Там подчеркнули, что Москва будет добиваться от британской стороны ответов по существу на вопросы, возникающие в связи с расследованием отравления Скрипалей.

«Постпредство в настоящее время прорабатывает возможные варианты дальнейших шагов. В любом случае, будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам», — пояснили РИА Новости в постпредстве.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в начале марта. Полиция полагает, что оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», хотя последние исследования показывают, что Скрипали могли пострадать от отравляющего вещества Bz, который состоит на вооружении армии США и Великобритании.

Британские власти, не представляя никаких доказательств, обвинили в инциденте Россию и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.