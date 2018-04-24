Супруга Табакова рассказала, кто ей помог пережить смерть мужа

Москва, 24 апреля. Супруга Олега Табакова Марина Зудина рассказала, что пережить смерть мужа ей помогла ее дочь Маша.

По словам Марины Зудиной, ее дочь сказала, что они сильные и справятся.

«Мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать», — сказала дочь Табакова и Зудиной.

После этих сказанных слов Марина Зудина немного утешилась. Об этом сообщает «Утро.ру».

Актриса отметила, что ей не так важно, как сложится ее карьера в театре, главное для нее, чтобы дело, которому посвятил свою жизнь Олег Табаков, жило. Зудина уверена, что так и будет, «и «Табакерке» предстоит новый взлет, будет новый виток». Она объясняет это тем, что у Владимира Машкова, который стал новым художественным руководителем театра, — огромный режиссерский талант, и об это не раз говорил ее супруг.

Напомним, Олег Табаков ушел из жизни на 83-м году 12 марта.