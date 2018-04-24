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Новости Сирии
Сирия и ССА условились, что боевики покинут Дамаск: репортер ФАН запечатлел ситуацию на юге города
Новости Сирии
Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
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    Сирия и ССА условились, что боевики покинут Дамаск: репортер ФАН запечатлел ситуацию на юге города

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    На южной окраине Дамаска

    Представители сирийского правительства при помощи офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон достигли соглашения о прекращении огня с вооруженными группировками, базирующимися на юге Дамаска к востоку от анклава «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил южную окраину столицы и запечатлел обстановку на передовой в этом районе.

    Карта военных действий — Дамаск

    Договоренности предусматривают вывод большей части боевиков в провинцию Идлиб или восточную часть пустынного района Бадия, расположенного на юго-востоке провинции Дамаск. Как рассказал нашему корреспонденту источник в Сирийской арабской армии (САА), часть радикалов изъявила желание перейти на сторону правительственных сил и урегулировать свой правовой статус. Лицам, которые не были замешаны в тяжких военных преступлениях, такая возможность будет предоставлена.

    Бандгруппы боевиков из Сирийской свободной армии (ССА), «Джейш Аль-Ислам» и других формирований занимают юго-восточные столичные пригороды Ялда, Баббила, Бейт Сахм и Акраба. Нашему корреспонденту удалось снять на фото и видео обстановку на линии соприкосновения между САА и боевиками. Как можно увидеть на снимках и видеозаписи, в районе — довольно плотная жилая застройка, в которой исламисты укрывались несколько лет подряд и могли не опасаться авиаударов ВВС САР.

    На южной окраине Дамаска

    Между тем в соседних пригородах к западу от Ялды — в районах Ярмук, Аль-Хаджар Аль-Асвад, Аль-Кадам и других — в настоящий момент продолжается операция правительственных войск САР против остатков отрядов ИГИЛ1. Недавно на южную окраину Дамаска прибыли спецотряды «Силы Тигра», которые в скором времени также примут участие в кампании по ликвидации террористического анклава ИГ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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