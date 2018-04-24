«Ложь и провокация»: россияне ответили на заявления украинских СМИ о «трещинах» на Крымском мосту

Москва, 24 апреля. Накануне украинские СМИ в очередной раз сообщили о неких «трещинах» на одной из опор Крымского моста через Керченский пролив, которые якобы заметил пользователь Twitter под ником Крымец.

В своем микроблоге Крымец написал, что 256-я опора якобы «в лесах и каркасах». Фейк подхватил украинский портал Кuresh.info, уточнивший, что опора якобы треснула в двух местах и находится в восьми километрах от берега. При этом, как пишет сетевое издание «Дни.ру», никаких доказательств, кроме фотографий низкого качества из сомнительного источника, не приводится.

Россияне ответили на сообщения украинских СМИ, удивившись, каким источникам информации доверяют журналисты, а также предположили, какие версии о происхождении Крымского моста на Украине возникнут потом.

«Этот клоун (пользователь Twitter – прим. ФАН) с тысячью подписчиков на протяжении года регулярно постит фейки и так же регулярно говорит о разрушении моста. Это теперь что, авторитетный источник?» — возмутился один из пользователей соцсетей.

«Даже сами строители знают про свой мост меньше, чем простые парни из Киева. За каждой колонной-то они следят, всю документацию сверяют, пересчитывают колонны каждый день», — отметили россияне.

«Точно-точно! Крымец сам видел с берега! Всего-то восемь километров!» — сыронизировали комментаторы.

Россияне также напомнили о заявлениях, которые по поводу Крымского моста ранее распространяли украинские СМИ. В частности, они вспомнили, что, согласно одной из киевских версий, Крымский мост – «является голограммой», а его стройку якобы снимает «Мосфильм». Пользователи заметили, что сообщения о трещинах не соотносятся с этими утверждениями, «поскольку голограмма треснуть не может».

«Так это пленка на «Мосфильме» треснула, сейчас склеим, и мост опять целым будет», — пошутили россияне.

Один из комментаторов заметил, что несколько лет назад на Украине утверждали, что построить мост через керченский пролив якобы невозможно.

«Смешно, но уже не так как в 2014 или в 2015 годах, тогда писали, что и опоры не поставят: мол, геология не та – смоет», — написал он.

Также россияне предположили, что по окончании строительства моста на Украине «в рамках традиционной шумерской мифологии» будут утверждать, якобы переправу соорудили древние шумеры, а Россия ее «похитила». Некоторые пользователи предложили неравнодушным к Крымскому мосту украинцам читать мантру, чтобы не беспокоиться:

«Каждое утро каждому читать мантру: «Моста в Крым нет, Крыма нет, России нет! Спасибо тебе, Великая Украина, за счастливое настоящее!».

Подводя итог, одна из жительниц Крыма напомнила, что регулярные сообщения о якобы существующих проблемах при сооружении Крымского моста – ложь и провокация.

«На мосту нет проблем, мост-красавец, в мае поеду по мосту на материк!» — заключила она.

Напомним, строительство Крымского моста идет с опережением. Запуск автомобильной части переправы должен состояться в мае 2018 года, железнодорожной – в декабре 2019. В апреле мост появился в сервисе «Яндекс.Карты».