«Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года
Берлин, 24 апреля. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что контракт с Украиной после 2019 года продлен не будет. Однако это не значит, что транзит газа прекратится.
«Он продлен не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет», — заявил Медведев в ходе пресс-конференции в Берлине.
«Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа уже после 2019 года, в том числе экономических условий этого транзита, подчеркнул он.
«Итогом переговоров может стать не только объем транзита, но и сами условия этого транзита», — добавил Медведев, отметив, что контракт не будет продлен ни при каких обстоятельствах.