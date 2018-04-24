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Экономика
«Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года
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    «Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года

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    «Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года

    Берлин, 24 апреля. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что контракт с Украиной после 2019 года продлен не будет. Однако это не значит, что транзит газа прекратится.

    «Он продлен не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет», — заявил Медведев в ходе пресс-конференции в Берлине.

     «Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа уже после 2019 года, в том числе экономических условий этого транзита, подчеркнул он.

    «Итогом переговоров может стать не только объем транзита, но и сами условия этого транзита», — добавил Медведев, отметив, что контракт не будет продлен ни при каких обстоятельствах.

    Автор: Дима Оленин
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