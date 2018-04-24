Мантуров допустил покупку государством доли Дерипаски в «Русале»

Москва, 24 апреля. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал возможную покупку государственными банками или компаниями доли Олега Дерипаски в корпорации «Русал». По словам главы ведомства, такое развитие событий не исключено, хотя предметных обсуждений сделки еще не было.

«Я думаю, что такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений на этот счет не было», — отметил Мансуров.

Напомним, ранее министерство финансов США предложило совладельцу «Русала» предпринимателю Олегу Дерипаске отказаться от части активов и заморозить все сделки компании до осени. В обмен Вашингтон готов снять с «Русала» часть санкций.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков, комментария предложение американского минфина, сравнил его с попыткой рейдерского захвата.