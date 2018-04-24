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Аксенов уволил двух чиновников правительства Крыма в связи с утратой доверия
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    Аксенов уволил двух чиновников правительства Крыма в связи с утратой доверия

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    Аксенов уволил двух чиновников правительства Крыма в связи с утратой доверия

    Симферополь, 24 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы об отставке заместителя главы госкомитета по ценам и тарифам республики Аллы Чекалиной и первого заместителя министра ЖКХ Крыма Александра Шептунова. Как стало известно, чиновники уволены в связи с утратой доверия.

    По словам главы республиканского комитета по противодействию коррупции Александра Акшатина, Чекалина лишилась должности в связи тем, что дважды не уведомила нанимателя (главу правительства) о конфликте интересов (ст. 10 ФЗ 273).

    Шептунов использовал в личных целях служебный автомобиль Lexus, который был взят им в личное пользование из подведомственного учреждения. Акшатин отметил, что расходы бюджета на пользование автомобилем превысили 300 тысяч рублей.

    Напомним, несколько дней назад премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил торгового представителя России в США Александра Стадника. 

    Автор: Тимур Румянцев
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