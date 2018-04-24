24 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Лавров: необходимо уважать суверенитет Сирии

Сергей Лавров заявил, что необходимо уважать суверенитет Сирии Экономическое восстановление Сирии потребует определенного времени и уважения суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил после заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. По словам Лаврова, некоторые страны взяли откровенный курс на развал Сирии. А необходимо решать гуманитарные задачи и восстанавливать базовую инфраструктуру.

Комиссар Евросоюза призвал стороны сирийского конфликта соблюдать гуманитарное право Комиссар Евросоюза Христос Стилианидес призвал все стороны сирийского конфликта соблюдать международное гуманитарное право и не препятствовать работе представителей организаций, оказывающих помощь мирному населению. Об этом он заявил в Брюсселе, где работает вторая международная донорская конференция по Сирии и ближневосточному региону. По словам еврокомиссара нападения создают гуманитарный вакуум во многих районах, сокращают возможности гуманитарного доступа, а это недопустимо.

Постпред России при ОЗХО получил ответы Лондона по инциденту в Солсбери Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия получило от Великобритании ответы на вопросы по инциденту в Солсбери. В настоящее время дипломаты изучают полученные документы об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и пока не готовы комментировать содержащиеся в них материалы. Однако выразили надежду, что на этот раз Великобритания представила факты, а не домыслы и спекуляции.