Меню
Политика
Россию не устраивает ответ Лондона по «делу Скрипаля» — дипломат
Политика
Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
Следующая новость
Загрузка...

    Россию не устраивает ответ Лондона по «делу Скрипаля» — дипломат

    54

    Россию не устраивает ответ Лондона по «делу Скрипаля» — дипломат

    Москва, 24 апреля. Россию не устраивают ответы, которые она получила от Великобритании по так называемому «делу Скрипаля». Об этом во вторник заявил представитель постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия.

    Российские дипломаты отметили, что Москва будет продолжать добиваться ответов от Лондона по существу по вопросу отравления Скрипалей.

    Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия  в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Однако позже было установлено, что Скрипали могли быть отравлены веществом Bz, которое состоит на вооружении британской и американской армий.

    Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. В Москве приняли ответные меры.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    43
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    243
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    1008
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    886