Россию не устраивает ответ Лондона по «делу Скрипаля» — дипломат

Москва, 24 апреля. Россию не устраивают ответы, которые она получила от Великобритании по так называемому «делу Скрипаля». Об этом во вторник заявил представитель постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия.

Российские дипломаты отметили, что Москва будет продолжать добиваться ответов от Лондона по существу по вопросу отравления Скрипалей.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Однако позже было установлено, что Скрипали могли быть отравлены веществом Bz, которое состоит на вооружении британской и американской армий.

Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. В Москве приняли ответные меры.