Мат в два хода. Колонка Максима Равребы

Сумеет ли Петр Порошенко лишить миллионы украинцев гражданства и заставить их ходить в «поместную» церковь?

Две очень странные и опасные инициативы прозвучали на минувшей неделе от Верховной рады и президента Украины. Первая уже реализована на парламентском уровне. Я имею в виду обращение к патриарху Константинопольскому Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви статуса поместной. Это обращение, согласно твиту Порошенко от 22 апреля, уже принято патриархом и не просто рассматривается — реализуется. И поскольку целевой аудиторией этого ну очень странного хайпа является электорат, то у него вполне сложилось четкое впечатление, что Варфоломей вот-вот предоставит поместный статус украинской православной церкви.

Но на самом деле это далеко не так. Синодальный текст Константинопольской патриархии составлен неоднозначно, как это принято для таких скользких вопросов. С одной стороны, дается понять, что вопрос об украинской автокефалии принят к рассмотрению, что Константинополь является «матерью-церковью» в отношении Русской православной церкви. Правда, при этом сказано, что Константинопольский патриархат обещает «тесно коммуницировать и координироваться с сестринскими православными церквами» по украинской теме.

Нужно сказать, что Порошенко, возможно, даже не понимает, насколько опасную игру он затеял. Хотя я уверен, что без консультаций не обошлось. Но тема межцерковных отношений на Украине очень опасна, а история вопроса написана кровью. Как известно, на Украине канонической является только одна православная церковь. Это УПЦ Московского патриархата. Она обращение Порошенко и Рады не только не поддержала, но даже отмежевалась от него. А Московский патриархат заявил, что Константинополь не сможет рассмотреть вопрос о независимости украинской церкви без согласования с другими церквями. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

«Вселенский патриархат, который имеет ответственность за всеправославное единство, решил в связи с этим иметь близкое общение с другими православными церквами с целью информирования их об этом и согласования», — говорилось в комментарии.

Причем подобное обращение киевские власти уже делали в 2016 году. И тогда Константинопольский патриархат создал по этому вопросу какую-то комиссию. Но о ее работе не сообщалось ничего. К обращению светских властей Киева присоединились лишь самопровозглашенный Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Обе — не канонические. Хотя от официальных заявлений владыки пока воздерживаются. Заявления, обещания и посулы пока что звучат только от Порошенко и представителей киевского режима. Они носят в себе все признаки хайпа. То есть надувания мыльного пузыря.

Хотя, по словам священника Всеволода Чаплина, есть слухи, что возможен созыв всеправославного совещания с участием всех 14 автокефальных церквей, признаваемых Фанаром. Но это слухи. Тема настолько тонкая, настолько опасная, что вряд ли владыки вообще будут делать громкие заявления. К тому же, процедура дарования автокефалии до сих пор не определена. Так, в 1970 году Москва «единолично» даровала ее Православной церкви в Америке (бывшей Русской митрополии), легитимность чего Фанар отказывается признать до сих пор.

Не буду углубляться, поскольку это не цель данной статьи. Завершая первую часть, скажу лишь, что, по мнению экспертов, есть два варианта развития событий. Первый — реализацию вопроса «утопят» во многолетних работах «комиссий», подобных той, что была создана Фанаром в 2016 году. Это очень свойственно стилю работы православных церквей, потому что удобно. Удобно, ибо «подвешенный» вопрос такого масштаба неизбежно влечет за собой… Да-да! Хайп. Хайп, который на многие годы обеспечит Фанар повышенным вниманием и со стороны Киева, и — что гораздо вкуснее — Москвы. И Киев, и Москва будут стараться влиять, а дальше — дело техники.

Правда такой прогноз очень-очень плох для киевского режима. Конкретно — для Порошенко, который в очередной раз наобещал с три короба, что ни прибавляет, ни убавляет ни на йоту от вполне заслуженной «короны» короля лжецов. Порошенко лгал, лжет и будет лгать. На Украине об этом даже перестали судачить. Но сегодня на дворе не весна 2014 года, а весна 2018 года. То есть до выборов не пять лет, а год. И Порошенко, который и сам «засветился» в церкви Московского патриархата в стихаре с иконой наперевес, сам с себя и своей семьи иконы малюет в домовом храме своего олигархического поместья, может очень сильно пострадать от своей дурацкой инициативы. Пока что — пострадать по рейтингам популярности.

Второй сценарий состоит в том, что Порошенко не врет и как-то продавил вопрос в ходе подковерных игр. Давайте пофантазируем. Если Порошенко не лжет, то события будут «фонтанировать». Вслед за Украиной поместный статус потребуют Молдавия, а там и до Белоруссии недалеко. Такой сценарий озвучил Всеволод Чаплин. Но такой сценарий невозможен именно в силу того, что не выгоден Фанару. Это будет началом цепной реакции, которая повлечет за собой вселенских масштабов скандал исторического значения. Он расколет православный мир и навсегда впишет Варфоломея в учебники истории, причем половина этих учебников будет его демонизировать. Такая перспектива вряд ли устраивает Варфоломея. А она напрашивается.

Что будет — увидим. Но Порошенко вступил на очень опасный путь, который чреват новым витком гражданского конфликта на Украине, причем гораздо более опасным, чем даже война в Донбассе и потеря Крыма. Но сделал он и второй шаг. Еще более опасный, еще более скользкий. И этот шаг хоть еще и не принят на уровне парламента, но законопроект уже внесен как «неотложный». Я перехожу к теме массового, насильственного лишения украинцев гражданства, что предложил делать Порошенко в законопроекте № 8297. Это тоже хайп, это тоже неконституционно, это тоже «ящик Пандоры». Трудно сказать, что толкнуло непредсказуемого, невменяемого Порошенко «хайповать» на теме гражданства. Дело в том, что это противоречит Конституции Украины и тянет на такую дискриминацию и осуждение со стороны даже западных партнеров Киева, что скандал вокруг «языкового» закона меркнет.

С одной стороны, Порошенко мог таким образом отреагировать на скандал вокруг пиратского захвата судна «Норд» и его экипажа. Правовая коллизия, которая привела к тому, что Россия не может освободить своих граждан из украинского плена в том, что формально они… граждане Украины. Поскольку смену ими украинского паспорта на российский в 2014 году Киев не признал. Но при этом ситуация выглядит опасно для Порошенко. И он решил, что лучше выйти из нее правовым путем, лишив моряков украинского гражданства. Формально. После чего «с позором» депортировать. А заодно показать тем, кто, получив российский паспорт, на всякий случай припрятал украинский, что их ждет, если они ездят на Украину из Крыма. Это бандитизм, но не больший, чем агрессия в Донбассе.

Но тут из этого шкафа с удостоверением президента Украины вываливается скелет. Два. Первый тот, который очень напоминает признание Киевом смены правового статуса Крыма в 2014 году. Ибо тогда нужно лишить гражданства всех крымчан. Формально. Второй же скелет выглядит куда страшнее. И речь уже не о Крыме, а о самом пожароопасном регионе Украины после Донбасса — Закарпатье. Дело в том, что законопроект № 8297, который уже внесен в Раду, предусматривает приостановку гражданства тем жителям Украины, кто принимает участие в выборах в других государствах. По этому делу вчера уже была задержана гражданка Украины из Крыма и ей «шьют» госизмену. Так что дело нешуточное. Но «неотложный» законопроект, который видимо призван запугать крымчан, очень сильно встревожил закарпатцев. И вот почему.

Дело в том, что 100 000 граждан Украины, проживающих в Закарпатье, одновременно являются гражданами Венгрии. И они вполне себе могли участвовать в выборах соседней страны. И поскольку законопроект № 8297 — для всех граждан Украины, то он касается и закарпатских граждан Венгрии, Словакии, Польши и Румынии. Основанием для потери украинского гражданства будет использование на пограничных пунктах, а также на территории Украины иностранного паспорта, если его зафиксирует государственная пограничная служба или другой госорган.

Напомню, 8 апреля прошли выборы в парламент Венгрии, на которых победу одержала правящая партия «Фидес» Виктора Орбана. По самым скромным оценкам, в венгерских выборах приняли участие до 30 000 жителей Закарпатья — около 2,5% всех закарпатцев или 25% местных венгров. В то же время генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайло сообщил, что для голосования на трех венгерских спецучастках, которые действовали в Украине 8 апреля, в общем зарегистрировались 2713 человек, и явка на них в этот день составила 86%. Оцените масштаб. Добавлю лишь, что данный законопроект касается и евреев, которые успели за эти годы обзавестись паспортом Израиля, и других, у кого паспорта Великобритании, Швейцарии и так далее. У украинского олигарха Игоря Коломойского целых три паспорта, в чем он не раз признавался публично.

Не знаю, как вы, но я вижу, что обе инициативы Порошенко, церковная и светская, свидетельствуют не столько о правовом беспределе на Украине, самодурстве Порошенко и полной безответственности Рады, сколько о двух опаснейших прецедентах, которые могут привести к эскалации гражданского конфликта на Украине. Это мины, которые могут разорвать и без того пострадавшее тело государства. Не говоря о том, что обе инициативы невыполнимы, конфликтны, противоречивы, а значит — через год мы увидим на Украине другого президента. А Порошенко вполне даже может пойти путем того же Коломойского, как минимум. Врагов, которые спят и видят Порошенко, отвечающим за свои дела, — ну очень много.