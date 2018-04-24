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Мат в два хода. Колонка Максима Равребы
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Западная Украина лишилась рабочих рук из-за безвиза — представитель Порошенко
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    Мат в два хода. Колонка Максима Равребы

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    Мат в два хода. Колонка Максима Равребы

    Сумеет ли Петр Порошенко лишить миллионы украинцев гражданства и заставить их ходить в «поместную» церковь?

    Две очень странные и опасные инициативы прозвучали на минувшей неделе от Верховной рады и президента Украины. Первая уже реализована на парламентском уровне. Я имею в виду обращение к патриарху Константинопольскому Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви статуса поместной. Это обращение, согласно твиту Порошенко от 22 апреля, уже принято патриархом и не просто рассматривается — реализуется. И поскольку целевой аудиторией этого ну очень странного хайпа является электорат, то у него вполне сложилось четкое впечатление, что Варфоломей вот-вот предоставит поместный статус украинской православной церкви.

    Но на самом деле это далеко не так. Синодальный текст Константинопольской патриархии составлен неоднозначно, как это принято для таких скользких вопросов. С одной стороны, дается понять, что вопрос об украинской автокефалии принят к рассмотрению, что Константинополь является «матерью-церковью» в отношении Русской православной церкви. Правда, при этом сказано, что Константинопольский патриархат обещает «тесно коммуницировать и координироваться с сестринскими православными церквами» по украинской теме.

    Мат в два хода. Колонка Максима Равребы

    Нужно сказать, что Порошенко, возможно, даже не понимает, насколько опасную игру он затеял. Хотя я уверен, что без консультаций не обошлось. Но тема межцерковных отношений на Украине очень опасна, а история вопроса написана кровью. Как известно, на Украине канонической является только одна православная церковь. Это УПЦ Московского патриархата. Она обращение Порошенко и Рады не только не поддержала, но даже отмежевалась от него. А Московский патриархат заявил, что Константинополь не сможет рассмотреть вопрос о независимости украинской церкви без согласования с другими церквями. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

    «Вселенский патриархат, который имеет ответственность за всеправославное единство, решил в связи с этим иметь близкое общение с другими православными церквами с целью информирования их об этом и согласования», — говорилось в комментарии.

    Причем подобное обращение киевские власти уже делали в 2016 году. И тогда Константинопольский патриархат создал по этому вопросу какую-то комиссию. Но о ее работе не сообщалось ничего. К обращению светских властей Киева присоединились лишь самопровозглашенный Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Обе — не канонические. Хотя от официальных заявлений владыки пока воздерживаются. Заявления, обещания и посулы пока что звучат только от Порошенко и представителей киевского режима. Они носят в себе все признаки хайпа. То есть надувания мыльного пузыря.

    Хотя, по словам священника Всеволода Чаплина, есть слухи, что возможен созыв всеправославного совещания с участием всех 14 автокефальных церквей, признаваемых Фанаром. Но это слухи. Тема настолько тонкая, настолько опасная, что вряд ли владыки вообще будут делать громкие заявления. К тому же, процедура дарования автокефалии до сих пор не определена. Так, в 1970 году Москва «единолично» даровала ее Православной церкви в Америке (бывшей Русской митрополии), легитимность чего Фанар отказывается признать до сих пор.

    Мат в два хода. Колонка Максима Равребы

    Не буду углубляться, поскольку это не цель данной статьи. Завершая первую часть, скажу лишь, что, по мнению экспертов, есть два варианта развития событий. Первый — реализацию вопроса «утопят» во многолетних работах «комиссий», подобных той, что была создана Фанаром в 2016 году. Это очень свойственно стилю работы православных церквей, потому что удобно. Удобно, ибо «подвешенный» вопрос такого масштаба неизбежно влечет за собой… Да-да! Хайп. Хайп, который на многие годы обеспечит Фанар повышенным вниманием и со стороны Киева, и — что гораздо вкуснее — Москвы. И Киев, и Москва будут стараться влиять, а дальше — дело техники.

    Правда такой прогноз очень-очень плох для киевского режима. Конкретно — для Порошенко, который в очередной раз наобещал с три короба, что ни прибавляет, ни убавляет ни на йоту от вполне заслуженной «короны» короля лжецов. Порошенко лгал, лжет и будет лгать. На Украине об этом даже перестали судачить. Но сегодня на дворе не весна 2014 года, а весна 2018 года. То есть до выборов не пять лет, а год. И Порошенко, который и сам «засветился» в церкви Московского патриархата в стихаре с иконой наперевес, сам с себя и своей семьи иконы малюет в домовом храме своего олигархического поместья, может очень сильно пострадать от своей дурацкой инициативы. Пока что — пострадать по рейтингам популярности.

    Второй сценарий состоит в том, что Порошенко не врет и как-то продавил вопрос в ходе подковерных игр. Давайте пофантазируем. Если Порошенко не лжет, то события будут «фонтанировать». Вслед за Украиной поместный статус потребуют Молдавия, а там и до Белоруссии недалеко. Такой сценарий озвучил Всеволод Чаплин. Но такой сценарий невозможен именно в силу того, что не выгоден Фанару. Это будет началом цепной реакции, которая повлечет за собой вселенских масштабов скандал исторического значения. Он расколет православный мир и навсегда впишет Варфоломея в учебники истории, причем половина этих учебников будет его демонизировать. Такая перспектива вряд ли устраивает Варфоломея. А она напрашивается.

    Мат в два хода. Колонка Максима Равребы

    Что будет — увидим. Но Порошенко вступил на очень опасный путь, который чреват новым витком гражданского конфликта на Украине, причем гораздо более опасным, чем даже война в Донбассе и потеря Крыма. Но сделал он и второй шаг. Еще более опасный, еще более скользкий. И этот шаг хоть еще и не принят на уровне парламента, но законопроект уже внесен как «неотложный». Я перехожу к теме массового, насильственного лишения украинцев гражданства, что предложил делать Порошенко в законопроекте № 8297. Это тоже хайп, это тоже неконституционно, это тоже «ящик Пандоры». Трудно сказать, что толкнуло непредсказуемого, невменяемого Порошенко «хайповать» на теме гражданства. Дело в том, что это противоречит Конституции Украины и тянет на такую дискриминацию и осуждение со стороны даже западных партнеров Киева, что скандал вокруг «языкового» закона меркнет.

    С одной стороны, Порошенко мог таким образом отреагировать на скандал вокруг пиратского захвата судна «Норд» и его экипажа. Правовая коллизия, которая привела к тому, что Россия не может освободить своих граждан из украинского плена в том, что формально они… граждане Украины. Поскольку смену ими украинского паспорта на российский в 2014 году Киев не признал. Но при этом ситуация выглядит опасно для Порошенко. И он решил, что лучше выйти из нее правовым путем, лишив моряков украинского гражданства. Формально. После чего «с позором» депортировать. А заодно показать тем, кто, получив российский паспорт, на всякий случай припрятал украинский, что их ждет, если они ездят на Украину из Крыма. Это бандитизм, но не больший, чем агрессия в Донбассе.

    Но тут из этого шкафа с удостоверением президента Украины вываливается скелет. Два. Первый тот, который очень напоминает признание Киевом смены правового статуса Крыма в 2014 году. Ибо тогда нужно лишить гражданства всех крымчан. Формально. Второй же скелет выглядит куда страшнее. И речь уже не о Крыме, а о самом пожароопасном регионе Украины после Донбасса — Закарпатье. Дело в том, что законопроект № 8297, который уже внесен в Раду, предусматривает приостановку гражданства тем жителям Украины, кто принимает участие в выборах в других государствах. По этому делу вчера уже была задержана гражданка Украины из Крыма и ей «шьют» госизмену. Так что дело нешуточное. Но «неотложный» законопроект, который видимо призван запугать крымчан, очень сильно встревожил закарпатцев. И вот почему.

    Мат в два хода. Колонка Максима Равребы

    Дело в том, что 100 000 граждан Украины, проживающих в Закарпатье, одновременно являются гражданами Венгрии. И они вполне себе могли участвовать в выборах соседней страны. И поскольку законопроект № 8297 — для всех граждан Украины, то он касается и закарпатских граждан Венгрии, Словакии, Польши и Румынии. Основанием для потери украинского гражданства будет использование на пограничных пунктах, а также на территории Украины иностранного паспорта, если его зафиксирует государственная пограничная служба или другой госорган.

    Напомню, 8 апреля прошли выборы в парламент Венгрии, на которых победу одержала правящая партия «Фидес» Виктора Орбана. По самым скромным оценкам, в венгерских выборах приняли участие до 30 000 жителей Закарпатья — около 2,5% всех закарпатцев или 25% местных венгров. В то же время генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайло сообщил, что для голосования на трех венгерских спецучастках, которые действовали в Украине 8 апреля, в общем зарегистрировались 2713 человек, и явка на них в этот день составила 86%. Оцените масштаб. Добавлю лишь, что данный законопроект касается и евреев, которые успели за эти годы обзавестись паспортом Израиля, и других, у кого паспорта Великобритании, Швейцарии и так далее. У украинского олигарха Игоря Коломойского целых три паспорта, в чем он не раз признавался публично.

    Не знаю, как вы, но я вижу, что обе инициативы Порошенко, церковная и светская, свидетельствуют не столько о правовом беспределе на Украине, самодурстве Порошенко и полной безответственности Рады, сколько о двух опаснейших прецедентах, которые могут привести к эскалации гражданского конфликта на Украине. Это мины, которые могут разорвать и без того пострадавшее тело государства. Не говоря о том, что обе инициативы невыполнимы, конфликтны, противоречивы, а значит — через год мы увидим на Украине другого президента. А Порошенко вполне даже может пойти путем того же Коломойского, как минимум. Врагов, которые спят и видят Порошенко, отвечающим за свои дела, — ну очень много.

    Автор: Максим Равреба
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