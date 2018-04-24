В СБ РФ назвали откровенным вызовом системе ООН удар США по Сирии

Москва, 24 апреля. Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН. Об этом во вторник заявил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Нанесенный ракетный удар по ряду сирийских правительственных объектов стал примером откровенного пренебрежения нормами и принципами международного права, откровенным вызовом всей системе ООН и мировому сообществу, идущему по пути многополярного развития», — подчеркнул он.

Венедиктов также добавил, что международная напряженность и борьба с терроризмом будут обсуждаться в ходе международной встречи высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 25-26 апреля.

Он также назвал главные темы мероприятия — «Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу» и «Эволюция стратегии и тактики международных террористических организаций».

Напомним, 14 апреля Вашингтон, Париж и Лондон нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры в Сирии. По данным Минобороны РФ, сирийские ПВО советского производства смогли отразить 71 из 110 ракет западной коалиции. В результате удара пострадали три мирных жителя.

Президент России Владимир Путин назвал удар коалиции США «актом агрессии» против суверенного государства, а также подчеркнул, что действия США способствуют новой волне беженцев и ухудшению гуманитарной ситуации.