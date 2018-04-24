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Сирия: САА отбила две атаки протурецких боевиков под Аз-Захрой на западе Алеппо
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    Сирия: САА отбила две атаки протурецких боевиков под Аз-Захрой на западе Алеппо

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    Сирия: САА отбила две атаки протурецких боевиков под Аз-Захрой на западе Алеппо

    Алеппо, 24 апреля. Силы Сирийской арабской армии при поддержке союзников в понедельник отбили две атаки протурецких боевиков в западной части провинции Алеппо. Как отмечают источники, уже длительное время боевики не пытались пойти в наступление на данном участке, ограничиваясь обстрелами.

    Террористы попытались прорвать позиции военных одновременно в районе города Аз-Захра на северо-западе  Алеппо и военного исследовательского центра, расположенного южнее, начав атаку с массированных минометных и артиллерийских ударов.

    Как сообщают и официальные источники, и информационные ресурсы исламистов, в результате атаки боевики понесли значительные потери и вынуждены были отступить. При отходе боевики попали под минометный обстрел, потеряв не менее шести человек убитыми.

    Сирия: САА отбила две атаки протурецких боевиков под Аз-Захрой на западе Алеппо

    Автор: Валентин Меликов
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