Сирия: САА отбила две атаки протурецких боевиков под Аз-Захрой на западе Алеппо

Алеппо, 24 апреля. Силы Сирийской арабской армии при поддержке союзников в понедельник отбили две атаки протурецких боевиков в западной части провинции Алеппо. Как отмечают источники, уже длительное время боевики не пытались пойти в наступление на данном участке, ограничиваясь обстрелами.

Террористы попытались прорвать позиции военных одновременно в районе города Аз-Захра на северо-западе Алеппо и военного исследовательского центра, расположенного южнее, начав атаку с массированных минометных и артиллерийских ударов.

Как сообщают и официальные источники, и информационные ресурсы исламистов, в результате атаки боевики понесли значительные потери и вынуждены были отступить. При отходе боевики попали под минометный обстрел, потеряв не менее шести человек убитыми.