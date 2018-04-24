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Политика
МИД РФ: Шансы спасти ДРСМД все-таки сохраняются
Политика
Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
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    МИД РФ: Шансы спасти ДРСМД все-таки сохраняются

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    МИД РФ: Шансы спасти ДРСМД все-таки сохраняются

    Москва, 24 апреля. Россия надеется, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности(ДРСМД) удастся сохранить, несмотря на то, то США пытаются его демонтировать. Об этом сообщил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

    Владимир Ермаков во время своего выступления на второй подготовительной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия(ДНЯО) 2020 заявил, что РФ подтверждает свою приверженность ДРСМД. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Разделяем прозвучавшие озабоченности некоторых государств дальнейшей судьбой этого договора. Хотя, судя по всему, немногие представляют реальное положение дел», — отметил российский дипломат.

    По словам Владимира Ермакова, уже долгие годы США нарушают ДРСМД и, «пытаясь возложить бремя ответственности на РФ», хотят как-то оправдать свое стремление демонтировать данный договор.

    «Хотелось бы надеяться, что шансы спасти ДРСМД все-таки сохраняются, и США найдут в себе силы проявить необходимую для этого политическую волю», — подчеркнул Ермаков.

    Автор: Дарья Смолина
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