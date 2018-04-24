Хантсман назвал общую задачу РФ и США по Сирии

Владивосток, 24 апреля. РФ и США имеют общую задачу — избавить Сирию от террористов, они также пытаются добиться снижения эскалации в регионе, заявил посол Вашингтона в Москве Джон Хантсман.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся снизить вероятность конфликта в Сирии и хотели бы поскорее перейти к процессу политического урегулирования. Главная задача сейчас — возвращение к Женевскому процессу под мандатом ООН, добавил Хантсман.

«Самый важный вопрос сейчас — снизить напряжение, опасность, избавить Сирию от террористических элементов. Это как раз то, что Россия и США имеют общего», — заявил посол.

Он также добавил, что в интересах обеих стран договориться о шагах для воплощения в жизнь резолюции СБ ООН по Сирии.

Ранее сообщалось, что Хантсман назвал российского коллегу Антонова своим другом. Посол США в России добавил, что у него с российским коллегой есть своя система сигналов.