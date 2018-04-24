Ученые из США назвали главную опасность газировки

Милуоки, 24 апреля. Научные сотрудники из Университета Маркетта (Marquette University) выяснили, что искусственные сахарозаменители без калорий оказались не менее вредны для организма, чем обычный сахар. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

По словам американских специалистов, подсластители вроде аспартама, которые также есть в газировке, могут привести к диабету и ожирению, а также стать причиной других проблем.

Профессор Брайан Хоффман отметил, что угрозу представляют газированные напитки с искусственными заменителями сахара, пишут «Дни.ру».

«Мы увидели, что замещение сахара ведет к отрицательным изменениям в процессе обмена веществ. Если вы будете постоянно употреблять эти вещества, риск развития болезней будет лишь увеличиваться», — указал Хоффман.

Отмечается, что эксперты также определили, что сахарозаменитель ацесульфам калия накапливается в крови в высоких концентрациях, что сильно вредит клеткам сосудов.